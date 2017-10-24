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Spor

Caner'i, Hukuk Kurulu sevk etti

3 maç ceza yolda Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL / DHA Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87

24 Ekim 2017 23:07

3 maç ceza yolda

Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme küfür ettiği kameralar tarafından tespit edilen ve büyük tepki gören Beşiktaşlı Caner\'in, Hukuk Kurulu tarafından PFDK\'ya sevk edildiği ortaya çıktı.
Hakem Mete Kalkavan ve diğer hakemlerle gözlemciler tarafından küfürü duyulmayan ve bu nedenle rapor edilmeyen Caner Erkin\'in, Hukuk Kurulu\'nun yayıncı kuruluştan aldığı görüntüleri yeniden izlemesiyle PFDK\'ya yollandığı bildirildi.
Geçen sezon 6 Şubat\'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Tosiç\'e karşı elini şortunun içine sokarak hareket yapan van Persie de, raporlarda olmamasına rağmen Hukuk Kurulu tarafından görüntüden PFDK\'ya gönderilmişti. Persie 3 maç ceza almıştı.
Caner Erkin\'in de sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret yüzünden 3 maç ile cezalandırılması bekleniyor. Tepkiden çekinen ve adaleti sağlamaya çalışan TFF kurulları, Persie\'den sonra ilk kez videoya başvurmak zorunda kaldı.

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