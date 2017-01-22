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Caner Erkin'den 'nafaka' açıklaması

"'Asena Erkin' değil de 'Asena Atalay' derseniz sevinirim"

22 Ocak 2017 19:14

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'ın yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatmasıyla ilgili olarak  "Böyle gereksiz bir konu hakkında konuşmaya lüzum yok. Ayrıca eski eşime artık 'Asena Erkin' değil de 'Asena Atalay' derseniz sevinirim. Boşandık bitti, gitti" dedi.

Önceki gün "14 Şubat'ta birbirinize ne hediye alacaksınız?" diye Erkin, "Ben Şükran'a her gün hediye alıyorum" derken güzel oyuncu, "Hediyeye gerek yok. Hayatımızda sağlık ve mutluluk olsun yeter" yanıtını verdi.

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