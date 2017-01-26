Caner Erkin'den Asena Atalay'a: Oğlum, akıl sağlığından yoksun bir anneye sahip; evliyken 3. kişilerle birlikte oldu!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'ın başlattığı icra takibine ilişkin olarak "3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlumun zarar görmemesi için hukuki haklarımı kullanmadım. Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" dedi.

Atalay'ın çocukları Çınar'ın 'ulaşım masrafı için 36 bin, müzik eğitimi için 24 bin' lira gibi istek listesiyle dikkat çeken icra listesine Caner'in itiraz hakkı bulunuyor.

Açıklamasında Asena Erkin'in evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde çocuklarının zarar görmemesi için hukuki hakkını kullanmadığını belirten Caner Erkin, "Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım" yazdı.

Caner Erkin'den eski eşine: Evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay...

Caner açıklamasının son kısmında Asena Erkin'in 'akıl sağlığından yoksun' ve 'menfaat ve çıkarları için sınır tanımayan' biri olduğunu da iddia ederek çocuğunun vekaletini almak için her türlü hukuki çabayı göstereceğini de belirtti.

Caner Erkin'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır.

Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.

Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."

Caner Erkin- Şükran Ovalı nikâh sırasında duygusal anlar yaşanmıştı: