Caner Erkin'den Asena Atalay'a: Her şeyini geri aldım, oğlumu da alacağım; 451 bin lirayı ödemeyeceğim!

Eski eşi Asena Atalay’ın, oğlunun masrafları için 451 bin TL’lik icra takibi başlattığı Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğulları Çınar’ın her masrafını karşıladığını, o parayı ödemeyeceğini söyledi.

Evlilikleri sırasında Atalay’a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri alacağı konuşulan Erkin, “Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış. Her şeyi geri aldığım gibi oğlumu da geri alacağım” dedi. Eski eşinin, oğlunun masrafları için kendisinden talep ettiği 451 bin TL’nin çok yüksek olduğunu savunan milli futbolcu, parayı ödemeyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak avukatının gerekli işlemleri yaptığını söyleyen Erkin, “Ben zaten oğlumun bütün masraflarını ödüyorum” ifadesini kullandı.