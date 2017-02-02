T24 LogoT24 Logo
Magazin

Caner Erkin'den Asena Atalay'a: Her şeyini geri aldım, oğlumu da alacağım; 451 bin lirayı ödemeyeceğim!

“Ben zaten oğlumun bütün masraflarını ödüyorum”

02 Şubat 2017 13:28

Eski eşi Asena Atalay’ın, oğlunun masrafları için 451 bin TL’lik icra takibi başlattığı Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğulları Çınar’ın her masrafını karşıladığını, o parayı ödemeyeceğini söyledi.

Evlilikleri sırasında Atalay’a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri alacağı konuşulan Erkin, “Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış. Her şeyi geri aldığım gibi oğlumu da geri alacağım” dedi. Eski eşinin, oğlunun masrafları için kendisinden talep ettiği 451 bin TL’nin çok yüksek olduğunu savunan milli futbolcu, parayı ödemeyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak avukatının gerekli işlemleri yaptığını söyleyen Erkin, “Ben zaten oğlumun bütün masraflarını ödüyorum” ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

Asena AtalayCaner Erkinicratazminat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24