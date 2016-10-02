Caner Erkin'den 640 bin Euro'luk 'Şükom' teknesi

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 640 bin Euro’ya 36 knot hızında kamaralı bir sürat motoru satın aldığı ve oyuncu sevigili Şükran Ovalı'ya hediye edeceği belirtildi. Sevgilisinden esinlenerek tekneye 'Şükom' ismini vereceği öğrenildi.

Tuzla’da bulunan Viaport marinada düzenlenen Boatshow Eurasia’da ilk dört günde fiyatları 12 bin lira ile 5 milyon Euro arasında değişen 180 tekne satıldı. Büyük bölümünü katamaran ve yelkelilerin oluşturduğu satılan teknelerin toplam değerinin 90 milyon Euro’ya ulaştığı belirtildi. Posta'nın haberine göre, fuarda Futbolcu Caner Erkin’de değeri 640 bin Euro olan kamaralı bir sürat teknesi aldığı öğrenildi.

Caner Erkin 640 bin Euro'ya sürat teknesi aldı

Boatshow Eurasia Tuzla’nın VİP açılış gününe iş, sanat ve futbol dünyasının ilgisi de yoğun oldu. Futbolcu Caner Erkin, 640 bin Euro’ya 36 knot hızında kamaralı bir sürat motoru satın aldığı belirtildi.