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Spor

Caner Erkin: Niyetim faul yapmak değil sadece topu almaktı

Teknik direktör Ersun Yanal tarafından Kayseri Erciyesspor maçında devre bitmeden oyundan alınan Caner Erkin daha öncede bir çok olay yaşadı

22 Ekim 2013 12:43

Kayseri Erciyesspor - Fenerbahçe maçında rakibi yerdeyken topla karışık yaptığı sert müdahale sebebiyle tepki çeken Caner Erkin, 'niyetinin sadece top olduğu'nu söyledi.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Futbolcu maçın ardından yakın çevresine “Belki ikinci müdahalem biraz sert gelebilir ama niyetim sadece topu almaktı. Sonunda da aldım. Konunun Yasin ile ilgisi yok. O da zaten art niyetim olmadığını anladı” ifadelerini kullandı.

 

'Dosyası bir hayli kabarık'

 

Teknik direktör Ersun Yanal tarafından Kayseri’de devre bitmeden oyundan alınan Caner Erkin’in dosyası bir hayli kabarık. 

2010 yılında Galatasaray ’ın Avrupa Ligi ikinci turunda Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmada antrenör Frank Rijkaard ile tartışan ve oyundan alınmasına tepki gösteren 25 yaşındaki oyuncu, aynı sezon takım kaptanı Arda Turan ile antrenman esnasında yumruklaşmış ve taraftarlardan tepki çekmişti. Ertesi sezon Fenerbahçe’ye transfer olan Caner, yine antrenman kavgasına karışmış ve takım arkadaşı Fabio Bilica ile yumruklaşmıştı.

2012-13 sezonunun 12. haftasında Eskişehirspor deplasmanında olaylı kırmızı kart pozisyonunu yaşayan Caner Erkin, bu sezon iyi gitmesine karşın yaşadığı kırmızı kart tartışması nedeniyle tepki toplayan isim oldu.

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