Caner Erkin'in cezası 1 maça indirildi

TFF, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Caner Erkin'in cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 18. haftasında 1-1 biten Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında 38. dakikada kırmızı kart gören Caner Erkin'e 3 maçtan men cezası verilmişti.

Kırmızı-siyahlı kulüp karara itiraz etti.

TFF bugün yaptığı açıklamada, "1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TFF tarafından yapılan açıklama

"Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün, futbolcusu Caner Erkin ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.12.2021 tarih E.2021-2022/519 - K.2021-2022/621 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün futbolcusu Caner Erkin'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; izlenen görüntülerde fiziksel temas bulunmaması ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun benzer olaylarda verdiği kararları dikkate alındığında cezada alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep bulunmadığından 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."