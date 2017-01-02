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Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendi!

Yaz sonunda ilan ettikleri aşklarıyla gündem olan çift, Erkin'in evlilik teklifinin ardından birlikte yaşamaya başlamış ve ailelerini tanıştırmıştı

02 Ocak 2017 21:23

Beşiktaş'lı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Sade bir törenle dünya evine giren ikilinin düğününe 14 kişi katıldı. 

Caner Erkin düğün fotoğrafını instagram hesabından 'dünyanın en mutlu erkeği benim' notuyla paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Caner Erkin düğün fotoğrafını instagram hesabından 'dünyanın en mutlu erkeği benim' notuyla paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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