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Caner Erkin: Fenerbahçeliler ağza alınmayacak küfürler ettiler Şükran'a, evleneceğim kadına...

"Herhangi bir tarih yok ama tabii ki de evlenmek istiyoruz"

09 Eylül 2016 12:05

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ile ilgili olarak paylaştığı fotoğrafları silen Caner Erkin, "Bazı Fenerbahçe taraftarları, bunu genellemiyorum çünkü bazıları yaptı bunu. Yani çok ağza alınmayacak küfürler ettiler; evleneceğim kadına, Şükran'a kız arkadaşıma" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yeni transferi Caner Erkin kız arkadaşı Şükran Ovalı ile evleneceğini açıkladı. Yıldız futbolcu, "İnşallah, evleneceğim. Herhangi bir tarih yok ama tabii ki de evlenmek istiyoruz. Evlenme teklifi de ettim eşim olacak kadına" dedi. Erkin, fotoğrafları niçin sildiği sorusuna "Kırgınlık, kızgınlık demeyim de o konuya şöyle açıklık getirelim. Bazı Fenerbahçe taraftarları, bunu genellemiyorum çünkü bazıları yaptı bunu. Yani çok ağza alınmayacak küfürler ettiler; evleneceğim kadına, Şükran'a kız arkadaşıma. Saçma sapan şeyler söylendi benim aileme, bana, şahsıma. Hiç hak etmediğim şeylerdi. Sonuçta ben Fenerbahçe'nin 6 sene formasını giydim" diye cevap verdi.

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