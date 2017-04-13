Caner Erkin: Eski kayınpederim beni dolandırdı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin eski kayınpederini savcılığa şikayet etti. Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay’ın babası Oktay Atalay’ı, kendi imzasını taklit edip maddi zarara uğrattığı gerekçesiyle savcılığa şikayet etti.

Erkin’in avukatı Deniz Ketenci tarafından savcılığa verilen suç duyurusunda Oktay Atalay ve Asena Atalay’ın kardeşi Alican Atalay’ın "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından haklarında dava açılarak cezalandırılması talep edildi.

Dilekçede, Caner Erkin’in çalınan çeklerinden Oktay Atalay tarafından sahte olarak düzenlendiği, Erkin’in imzası taklit edilerek 60 bin lira zarara uğratıldığı ve söz konusu kişilerin haksız kazanç sağladığı belirtildi.