-CANER ERKİN: ''AÇIK ARA ŞAMPİYON OLACAĞIZ'' İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Fenerbahçe'nin CSKA Moskova takımından transfer ettiği Caner Erkin, sarı-lacivertli takımda olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, yeni sezon için de iddialı konuştu. Fenerbahçe TV'ye açıklamada bulunan Caner, sarı-lacivertli takımın her sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu söyleyerek, ''Bu yıl taraftarımıza çok farklı bir Fenerbahçe izletmeliyiz. İki-üç yıldır talihsizlik ve şanssızlıklarla şampiyonluk gelmiyor ve içimden öyle geliyor ki, bu yıl açık ara farkla şampiyon olacağız'' dedi. Takım olarak artık geride kalan sezona değil, yeni sezona bakmamaları gerektiğini anlatan genç futbolcu, ''Önümüze bakmamız lazım. Fenerbahçe'den her sene şampiyonluk bekleniyor. Biz bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı olacağız ve şampiyonluk için uğraşacağız. Kimi zaman talihsizlikler olabiliyor. Fenerbahçe bence her yıl şampiyon olabilir, fakat bazen kötü futbol, bazen de talihsizlikler olabiliyor. Yeni sezonda bunların hepsini en aza indirip, açık ara önde gitmemiz gerekiyor. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı. -''BURASI HER ANLAMDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ''- Caner Erkin, Fenerbahçe Kulübü'ne övgülerde bulunarak, ''Burada olmaktan çok mutluyum. Burası Türkiye'nin her anlamda en büyüğü'' derken, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu an takımımla hiç maça çıkmadım. Öncelikle takımda yer alıp, başarı kazanıp, taraftarımıza, camiaya, başkanımıza kendimi kanıtlamak istiyorum. Buranın futbolcusu olduğumu kanıtlayıp, uzun süreler Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Her oyuncu Avrupa'da futbol oynamak ister, fakat benim amacım önce Fenerbahçe'de başarılı olmak ve taraftar tarafından sahiplenilmek, sevilmek. Onlar beni sahiplenirse hiçbir sorun olmaz. Fenerbahçe taraftarı Türkiye'nin en büyük taraftarlarından bir tanesi. Ben Fenerbahçe sahasında top oynadığımda, tüylerim diken diken oluyordu. Gol olduğunda yaşanan o sevinç, verilen o destek, gerçekten tüylerimi ürpertmişti. Fenerbahçe formasıyla bu duyguları yaşamak tabii ki çok daha farklı olur.'' -''AYKUT HOCA, ADİL OLACAĞINI BİZE GÖSTERDİ''- Caner, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımda herkese eşit mesafede olacağını gösterdiğini dile getirirken, ''Aykut hoca, ister genç olsun, ister tecrübesiz olsun, her futbolcuya adil davranacağını bize gösterdi. Toplantılarda, görüşmelerde hep bunu hissettirdi. Öteki türlü olduğunda tecrübeli oyuncu ister istemez rahatlıyor, daha az ciddiye alabiliyor çalışmaları. Aykut hoca haklı bir rekabet ortamı doğmasını sağladı. Böyle olunca herkes çalışıyor ve bu açıdan bence çok iyi. Takım içinde çok güzel bir rekabet var'' diyerek sözlerini tamamladı.