-CANECKY TÜRK SPORCULARI SEVİNDİRDİ MUĞLA (A.A) - 26.04.2011 - 47. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Manisaspor'da yarışan Marek Canecky'in sprint primi kazanması Türk sporcuları sevindirdi. Bodrum-Marmaris etabı öncesinde Konya Torku Şekerspor'lu bisikletçilerin morali hayli yüksekti. Dünyaca ünlü sporcular ve mükemmel sprintçiler olmasına rağmen Miraç Kal'ın yarışın ikinci etabında Genel Ferdi klasmanda yedinciliğe kadar çıkması Manisasporlu bisikletçileri de doğal olarak tetikledi. Uzun yıllar böyle bir yarışın ilk üç etabı tamamlanırken Genel Ferdi klasmanda bugüne kadar Türk bisikletçi bulunmadığı bildirildi. Yarışın başladığı Bodrum'dan itibaren ellerinde Türk bayrakları ile bekleyen vatandaşlar, yarışın finiş noktası olan Marmaris'e kadar olan güzergahı kullanan sporculara sevgi gösterisinde bulundu. -YARIŞ NEFES KESTİ- 166 kilometrelik Bodrum-Marmaris yarışın startıyla birlikte 165 bisikletçi Bodrum kent merkezini çıkana kadar kopma yaşamadı. Ancak Milas'a yaklaşıldığında ilk ciddi ataklar yaşandı. Tırmanış primini Colombia'dan Laverde, FDJ takımından Vichot, Manisaspor'dan Canecky, Cofidis'ten Bagot paylaştı. Finişe 61 kilometre kala ilk ciddi kopmanın ardından ilk grubu oluşturan ve aralarında Manisasporlu Marek Canecky, Cofidis'ten Bagotd, Colombia'dan Laverde Jımenez arayı önce 3 dakikaya çıkardı, ardından gittikçe artan bir tempo ile 5 dakika 30 saniyeye kadar çıkardı. Finişe doğru bu grup temposunu arttırarak devam etti. Arkadaki ana grupta ise yavaş bir seyir izlemeyi tercih etti. -MANİSASPORLU CANECKY'İN BAŞARISI- Turun başlamasıyla birlikte büyük bir başarı gösteren Manisaspor ve Konya Torku Şekersporlu bisikletçiler Turgutreis-Marmaris etabında gücünü gösterdi. Muğla geçilirken ortaya konan sprint primini Manisaspor'dan yarışan ve ön grubu oluşturan 4 bisikletçi arasında yer alan Marek Canecky kazanarak 5 puan elde etti. Onu Cofidis'ten Bagot ve Colombia'dan Laverde takip etti. Finişe 50 kilometre kalırken ufak çaplı bir kaza yaşanmasına rağmen bisikletçiler tempolarını düşürmedi. -TIRMANMA PRİMİ LAVERDE'NİN- Finişe 45 kilometre kala tırmanma primi için büyük bir çekişme yaşandı. Bu prim, Colombia takımından Laverde'nin oldu ve atağı kendisine beş puan kazandırdı. FDJ takımından ikinciliğe Vichot gelirken, Manisaspor'dan Canecky'de üçüncü sırayı aldı ve kendisine 1 puan kazandırdı. Finişe yaklaştıkça ve kilometreler azaldıkça tempoyu düşürmeye başlayan Ana grupta en çok çalışan takımın Lampre takımı olduğu gözlendi. Petacchi Alessandro'nun finişe yaklaşmak ve Turkuaz mayoyu giymek için bisikletinin pedallarını büyük bir özveri ile çevirdiği gözlendi. -CANECKY GERİDE KALDI- Geçtiğimiz yıl yaşanan kaza sonrasında bisikletçilerin korkulu rüyası galine gelen ve 15 viraj bulunan 9 kilometrelik Sakar geçidi inilirken Manisassporlu Canecky geride kaldı. Tırmanma priminde büyük efor sarf etmesi Manisasporlu bisikletçinin temposunu düşürdü ve ana grubu beklemeye başladı. Öndeki üçlü grup Sakar geçidi inilirken 80 kilometrelik bir hıza ulaştığı görüldü. -KÜÇÜK KAZALAR YAŞANDI- Sakar geçidini inen arkadaki ana grupta küçük çaplı kazalar oldu. Bisikletçilerin çoğu lastik patlatırken düştü. Kırmızı mayonun sahibi Colombia takımından Juan Villegas'ın düşmesi bir ara takım arkadaşlarını telaşlandırdı. Villegas, daha sonra kalkıp yarışa devam etti. Ancak tehlikeli yaralanmaların olmadığı da gözlendi. Bu kazalara rağmen farkın kapanması da önde giden üç bisikletçiyi artık yakalayacakları işaretini veriyordu. Finişe 23 kilometre kala öndeki üçlü grup ile arkadaki ana grubun arasındaki fark 2 dakikaya kadar indi. Ancak son metrelerdeki finiş ise adeta nefes kesti. Colnago takımından Manuel Belleti müthiş bir sprint yaparak etabı 4 saat 22 dakika 24 saniye ile kazandı.