Candaş Tolga Işık: ‘Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmam' deyip, aday olmanın formüllerini aramak İnce'ye yakışmadı

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de başlayan kurultay tartışmalarını eleştiren bir yazı kaleme aldı ve bu tartışmaların CHP'ye zarar verdiğini dile getirdi.

Gazetenin bugünkü (20 Temmuz 2018) nüshasında yayımlanan köşe yazısında Posta yazarı, CHP’de seçimlerin hemen ardından başlayan kurultay tartışmalarının partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da zarar verdiğini belirtti ve ‘’Kemal Bey bu saatten sonra nerede ‘Demokrasi’ dese karşısına bu çıkacak’’ dedi.

Işık, CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin seçim sürecinde ''Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmam'' şeklinde yaptığı açıklamaları da hatırlattı.

Candaş Tolga Işık’ın ‘’CHP'de bu işin sonunda kim kazanır?’’ başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

‘’CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplanıyor.

İddia o ki 526 delege imza vermiş. 625 imza toplanırsa parti yönetimi olağanüstü kurultay kararı almak zorunda kalacak.

Seçimin hemen ertesi günü şu hale düşmek CHP’ye büyük zarar verdi.

İster imza zoruyla kurultaya gitsin, ister gitmemekte diretsin bu durum Kemal Kılıçdaroğlu’na da çok zarar verdi. Kemal Bey bu saatten sonra nerede ‘Demokrasi’ dese karşısına bu çıkacak.

Peki ya Muharrem İnce? Seçim gecesi ‘Adam kazandı’ krizi hataydı, unuttuk.

‘Ben kazandım, partim kaybetti’ tavrını görmezden geldik.

Ama seçim sathı mahallinde ‘Ben vefalı adamım asla Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmam deyip’ seçimden üç gün sonra aday olmanın formüllerini aramak İnce’ye yakışmadı.

İnce, muhalefetin doğal lideri olmaya bu kadar yakınken hiçbir koltuğa, makama ihtiyacı yoktu.

Keşke bu istemem yan cebime koy ruh haline girmeseydi.

Zira bu işin sonunda o koltuğa otursa da sözünün arkasında duramayan biri olarak kazanan olmayacak, olamayacak.’’

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