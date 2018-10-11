Candaş Tolga Işık: ABD dünyanın geri kalanını geri zekalı sanıyor!

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Suudi Arabistan'ın muhalif olduğu için Cemal Kaşıkçı'yı Türkiye’deki konsolosluk binasında gönderdiği 15 kişilik timle öldürdüğünü savunarak, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 'İstediğiniz zaman gelip arayabilirsiniz' açıklamasını yorumladı. Suudilerin detaylı olay yeri incelemeye izin vermediğini, 'Gelin bir bakın çıkın' dediğini kaydeden yazar, emniyetin 'göstermelik' incelemeyi reddettiğini bildirdi. Suudi yönetiminden henüz bir açıklama yok. Işık Suudiler'in top çevirip zaman kazandığını belirtti.

"Neymiş efendim FBI göndereceklermiş!"

Yazar, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "Suudiler Kaşıkçı konusunda yardım talep ederse, Türkiye’ye FBI ekibi göndermeye hazırız" açıklamasını hatırlattı. Işık, ABD'nin kendisini çok akıllı, kendisi dışında kalan herkesi de çok büyük geri zekalı sandığını kaydetti. Candaş Tolga Işık, "Yeryüzünde ortalama zeka sahibi herkes şunu bilir ki Suudi Arabistan bu coğrafyada attığı hiçbir adımı Amerika’nın bilgisi, izni olmadan atmaz. Neymiş efendim FBI göndereceklermiş! Amerika bu olaya ancak haraca bağladığı Suudi Kralı aklamak için müdahil olur" dedi.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık'ın "Suudiler detaylı olay yeri incelemeye izin vermiyor, 'Gelin bir bakın çıkın' diyor" başlığıyla (11 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz