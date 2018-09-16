Candaş Tolga Işık: "Beşiktaş maçlarındaki hakemler inanılacak gibi değil"

- \"Beşiktaş\'ın önemli maçları öncesinde böyle kırmızı kartlar denk geliyor\"

- \"Zemin daha iyi olacak\"

- \"Başkan açıklama yapacak\"

- \"Negredo\'ya resmi teklif yok\"

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçlarında hakem performanslarının ortalamanın altında olduğunu belirten Candaş Tolga Işık, \"Sahada ter döken bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aynı zamanda taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Maçın son saniyesine kadar desteklerini esirgemediler. Yalnız artık herhalde bir iki satır laf etmenin yeri ve zamanı geldi. Beşiktaş maçlarındaki hakem performansları artık inanılacak gibi değil. Ligin de ortalamasının çok altında. Biz hep diyoruz ki futbol bir ailedir, futbol ailesinin içinde futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler de var. Hakemler de bu ailenin bir parçası. Yorum yaparken aman dikkat edelim, hiçbir kötü niyet olmadan, tertemiz niyetlerle sahaya çıkan hakemlerimizi rencide etmeyelim, onlara yönelik böyle bir baskı oluşmasına biz vesile olmayalım diyoruz\" diye konuştu.

\"BEŞİKTAŞ\'IN ÖNEMLİ MAÇLARI ÖNCESİNDE BÖYLE KIRMIZI KARTLAR DENK GELİYOR\"

İkinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kalan Medel\'in pozisyonuyla ilgili konuşan Işık, \"Beşiktaş Kulübü yönetimi olarak en çok dikkat ettiğimiz şey de bu baskının bir parçası olmamak. Gerçekten Beşiktaş maçlarındaki hakem performansları artık yeter dedirtecek noktaya geldi. Bugün Medel\'in ikinci gördüğü sarı kartı herhalde televizyonlarda ya da herhangi bir şekilde hakemlik dersinin yarısını orasından burasından almış birinin bu sarı karttır diyeceğini zannetmiyorum. Ama bunların hepsinin Beşiktaş\'a denk geliyor olması da enteresan. Biz büyük bir camiayız milyonlarca taraftarımız var. Binlerce kongre üyemiz var. Bu insanlara karşı Beşiktaş\'ı yöneten insanların bir sorumluluğu var. Bizler de bunları açıklamakta zorluk çekiyoruz. Çok üzüldüğümüzü söylemek istiyorum. Her ne hikmetse Beşiktaş\'ın önemli maçları öncesinde böyle kırmızı kartlar denk geliyor. Çok üzülüyoruz. Bir art niyet olduğunu düşünmüyoruz, kötü niyet aramıyoruz ama bu hataların bu kadar üst üste bize denk geliyor olması bizi üzüyor. Ben tribünlerden geliyorum. Taraftarın söylediği şeye böyle dememelilerdi diyecek bir insan değilim ama hakikaten ben de bir taraftarım ben de çok üzülüyorum. Beşiktaş maçlarındaki hakem performanslarının bu kadar lig ortalamasının altında olmasına artık dayanamıyorum. Hakemler de bizler gibi bu ailenin bir parçası. Beşiktaş maçlarında gördüğümüz bu tablo taraftarlar kadar bizler de çok üzüldük. Medel\'in ikinci sarı kartına bu sarı karttı diyen var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Niye bunların hepsi Beşiktaş maçlarına denk geliyor\" ifadelerini kulandı.

\"ZEMİN DAHA İYİ OLACAK\"

Zeminin bu maçta bir etkisi olmadığını söyleyen Candaş Tolga Işık şöyle konuştu: \"Zeminle ilgili arkadaşlarımız üç haftadır çalışıyor. Geçen haftalara göre çok daha iyi bir zemin var. Kısa bir süre içinde eskisinden daha iyi olacak. Zemin ne yapsın şu maçta.\"

\"BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK\"

Hakem kararlarıyla ilgili başkan Fikret Orman\'ın kongre sonrasında açıklama yapacağını söyleyen Işık, \"Yarın kongremiz var, yarından sonra başkanımız muhtemelen bununla ilgili bir açıklama yapacak. İletişim ekibi olarak bunu konuşuyoruz ama bırakın taraftar olmayı futbolsever olarak bu bizi üzüyor. Bizim derdimiz insanları töhmet altında bırakmak, linç etmek değil bu sorunu çözmek\" dedi.

\"NEGREDO\'YA RESMİ TEKLİF YOK\"

Bugün basın çıkan Negredo transferi konusuna da değinen Işık, \"Beşiktaş\'ın sitesinden bir açıklama yapıldı. O açıklamaya itibar etmeniz yeterli. Şu an için var olan durum bu. Transferden sorumlu arkadaşlarımız en doğru açıklamayı yaparlar, onlardan bana gelen bilgi böyle bir resmi teklifin olmadığı yönündeydi\" şeklinde konuştu.

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- Candaş Tolga Işık\'ın açıklamaları