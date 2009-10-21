Candan'ın 'Yalan'ı çalındı mı!

Usmanova, Candan Erçetin'in vefasızlığından yakındı: 'Yalan şarkısını ilk olarak Almanya'da yayınladım, Özbekçe yorumlamıştım'



İzin vermemiştim



O dönem Türkiye'den bir müzik şirketi benim şarkılarımı kullanmak istediğini söyledi. “Ben şarkılarımı kendim yorumlamak istiyorum dedim ve izin vermedim. Ama daha sonra baktım ki önce ‘Yalan’ adlı şarkımı sonra da başka bir şarkımı izinsiz kullandılar. Ben Özbekistan'dan gelip ‘Bu şarkı benim şarkım’ diyebilirdim ama bunu yapmadım”diye konuştu.



En azından bir teşekkür beklediğini söyleyen Usmanova, “ İsmimi söz yazarı olarak bile yazmamışlar. Özbekçe yazdığım sözlerde yer alan "Yalan, dünyada ölümden başkası yalan" sözü de benimdi" dedi.



