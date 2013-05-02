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Kültür-Sanat

Candan Erçetin'in annesi vefat etti

Erçetin ölüm haberine rağmen konsere çıktı

02 Mayıs 2013 00:43

Pop müziğin ünlü ismi Candan Erçetin, annesini kaybettiği günün akşamında sahneye çıktı. 3 yıl önce Kırklareli’de yaşayan babası müzik öğretmeni Abdullah Erçetin’i kaybeden sanatçı, dün de annesi Mevlüde Erçetin’in(86) ölüm haberiyle sarsıldı.

 

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; kanser tedavisi gören Mevlüde Erçetin’in cenazesi bugün Kırklareli’de toprağa verilecek. Erçetin annesinin vefat haberini aldığı günün akşamında daha önceden verdiği sözü tutmak için Lütfi Kırdar’da düzenlenen İTKİB 2013 Yıldız Tekstilcileri Ödül Töreni’nde sahne aldı. Hayatının en zor konserine çıkan Erçetin sahnede durgun ve ağlamaklıydı. Konuşmakta güçlük geçen sanatçının sık sık gözleri doldu. “Kader” şarkısıyla açılış yapan Erçetin, sahnede slow şarkılara ağırlık verdi. Siyah elbise giyen ve yaşadığı büyük acıyı gizlemeye çalışan Erçetin’in ikinci şarkısında da “Olmaz Birtanem”i söylemesi dikkat çekti.
 

 
Anneler Günü’nde de sahnede


Galatarasaylılar Spor Klübü de yayınladığı taziye mesajında “Galatasaraylılar Derneği Başkanlarından Sayın Candan Erçetin’in muhterem annesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” cümlelerine yer verdi. En sevilen hitleri arasında “Annem” şarkısı da bulunan sanatçı, 12 Mayıs saat 16.00’da da Bostancı Gösteri Merkezi’nde Anneler günü özel konseri vereceğini duyurmuştu.

 

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