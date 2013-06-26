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Spor

Candan Erçetin, Galatasaray'ın başkan yardımcısı oldu

Galatasaray Kulübü'nde 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulunda belirlenen yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı

26 Haziran 2013 11:28

Galatasaray'da Ünal Aysal'ın yeniden başkan seçilmesiyle görev dağılımı yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüpte ikinci başkanlığa Özkan Olcay, başkan yardımcılıklarına da Candan Erçetin ve Ümit Özdemir getirildi.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımı yaptığı belirtilirken, Ünal Aysal başkanlığındaki yönetimde ikinci başkanlığa Özkan Olcay'ın getirildiği kaydedildi.

Yönetimde başkan yardımcılığı görevlerini Ümit Özdemir ile Candan Erçetin'in üstleneceği, Adnan Nas'ın genel sekreter, Şükrü Ergün'ün ise kulüp sözcüsü olduğu bildirildi.

Yönetim kurulunda yer alan isimlerden Sedat Doğan, Aka Gündüz Özdemir, Emir Sarıgül, Mete İkiz, Mehmet Cibara, Ahmet Yüce Ocaklı, Mehmet İpekdokuyan, Mehmet Karlı, Necati Demirkol ve Ebru Köksal için herhangi bir görev tanıtımı yapılmadı.

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