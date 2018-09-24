Çan'da Hande Yener konseri

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü kutlamalarında sahneye çıkan Hande Yener, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Çan Belediyesi Otobüs Terminali\'nde Hande Yener\'in dün akşam verdiği konseri, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra binlerce vatandaş izledi. Hande Yener\'in şarkılarına hayranları da eşlik etti. Yener, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, konser sonunda Hande Yener\'e teşekkür edip, hediyeler verdi.

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