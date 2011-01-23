-CANAYDIN'IN HEYKELİNİ KILIÇDAROĞLU AÇTI İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Özhan Canaydın'ın, heykeltıraş Önder Büyükerman tarafından hazırlanan heykeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından Levent'te daha önce açılan Özhan Canaydın Parkı'na, Özhan Canaydın'ın doğum gününde yerleştirilen heykelin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşikteş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri Taner Aşkın, Mehmet Helvacı, İbrahim Çağlar, Selim Sayılgan, eski bakanlardan Mehmet Ağar, Özhan Canaydın'ın eşi Asuman Canaydın, oğlu Murat ve kızı Zeynep'in de katılımıyla yapıldı. Ayrıca, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Keçeli de açılışa katılırken, sarı-kırmızılı eski yönetici Ali Dürüst ile Galatasaray eski teknik direktörü Fatin Terim'in töreni Galatasaraylılar Derneği'nden izledikleri görüldü. -KILIÇDAROĞLU: ''BİR GÖNÜL ADAMINI ANMAK İÇİN GELDİK''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, ''Bu bir siyasal toplantı değil. Buraya bir gönül adamını, spor adamını, centilmeni, yaşamını spora vermiş başarılı bir iş adamını anmak için geldik. Onu ölümsüzlüğe götürecek süreçte bizim çabamızın hiçbir önemi yok. Asıl çabayı gösteren, mücadeleyi veren, katkı sağlayan rahmetli Canaydın'ın kendisidir'' dedi. Kendilerinin yaptığının bir gönül borcu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Özhan Canaydın'ın heykelini açarak ölümsüzlüğüne küçük bir katkı yapıyoruz. O, iz bırakan biriydi. Onun izinden yürüyecek olan Galatasaray'ın saygın yöneticileri olacak ve bir dünya markası yaptıkları Galatasaray'ın başarılarını sürdüreceklerdir. Özhan Canaydın'ı ölümsüzlüğe uğurladık ve bugün burada küçük bir vefa borcunu yerine getirerek tekrar anıyoruz'' diye konuştu. Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, törende sarı-kırmızılı atkı takması dikkati çekti. Diğer yandan, tören sonrası alandan ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu, çıkış bölümünün dar olmasından dolayı oluşan kısa süreli izdiham nedeniyle sıkıntı yaşadı. -ÜNAL: ''ONU ANLATMAK İÇİN KELİMELER YETERSİZ KALIYOR''- Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Özhan Canaydın'ın heykelinin açılışı öncesi yaptığı konuşmada, ''Onu anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor'' ifadesini kullandı. Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın heykelinin ardından, Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın'ın heykelini de gururla açtıklarını aktaran Ünal, ''Özhan Canaydın'ı anlamak için yaptıklarına bakmak gerekir. Hepimizin Özhan ağabeyi. Zaman Zaman kendisinden akıl aldım. Seçkin bir kimlikti Özhan ağabey. Takımının yenilgisinden sonra içi kan ağlarken bile rakip başkanı tebrik edecek kadar centilmen olduğunu hatırlıyoruz. Fair-Play ödülünü anımsıyoruz. Bu kadar güzel bir insanı hep anımsayalım diye önce parka adını verdik ve sonra da spor tarihimizde bıraktığı unutulmaz izler için onu anıtlaştırmayı uygun bulduk'' şeklinde konuştu. -ADNAN POLAT GÖRMEZDEN GELİNDİ- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Özhan Canaydın'ın heykelinin açılışında adeta görmezden gelindi. Töreni izleyenler arasında yer alan ve Özhan Canaydın'a yakın çalışan isimlerden biri olan Adnan Polat, konuşma için kürsüye çağrılmazken, Canaydın'ın heykelinin açılışına da davet edilmedi. Özhan Canaydın'ın heykelinin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve Canaydın ailesi tarafından yapıldı. Açılışta bir anı defteri de konulurken, bu defterin daha sonra Galatasaray Müzesi'nde sergileneceği aktarıldı. -POLAT-HELVACI SOĞUKLUĞU- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile yakın zaman önce yönetim kurulu üyeliğinden istifasını istediği kulüp ikinci başkanı Mehmet Helvacı arasında esen soğuk rüzgarlar, Özhan Canaydın heykelinin açılış töreninde de gözlerden kaçmadı. Töreni izleyen Adnan Polat'ın önünden geçen Mehmet Helvacı elini uzatırken, Polat, oturduğu yerden başka bir yöne bakarak soğuk bir şekilde tokalaştı. Törende basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Helvacı, yönetimde yaşanan krize değinmekten kaçındı. Diğer yandan, tören programının sunuculuğunu üstlenen Korhan Abay'ın, ''Galatasaray asla acz içinde kalmamıştır, kalmayacaktır'' sözleri alkışlarla karşılandı. Tören sırasında sinevizyonda Özhan Canaydın'ın görüntüleri yayınlanırken, Canaydın'ın eşi Asuman Canaydın ise göz yaşlarına hakim olamadı. Törende, Özhan Canaydın'ın yönetimlerinde yer alan Refik Arkan'ın da ağladığı görüldü. Tören sonrası Özhan Canaydın heykelinin önüne gelen bir grup taraftar, heykele Galatasaray atkısı taktılar.