"Canavarlar serbestken, o Belmarsh'ta boğuluyor": Wikileaks kurucusu Julian Assange, doktorlarının itirazına rağmen hâkim karşısına çıkarıldı

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Sağlık durumunun iyi olmadığı ifade edilen Wikileaks'in Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange, doktorların tavsiyesine rağmen video bağlantı aracılığıyla hakim karşısına çıkartıldı.

Gazeteci Juan Passarelli, Assange'ın dört haftadır arasında nefes almakta zorlanmak da bulunan bazı semptomlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Assage'ın son dört duruşmasına sağlık durumu nedeniyle katılamadığına dikkat çeken Passarelli, "Bugün doktorlarının tavsiyesinin aksine duruşmaya zorla Covid dolu bir odadan video ile bağlanıyor" yazdı.

Filozof Srecko Horvat da Assange'ın ABD'ye iade duruşmaları ile ilgili sürece tepki göstererek, "Bugün Londra'da olan sadece gerçeğe ihanet değil, birçok savaş suçunu ortaya çıkarmış cesur bir yayıncının temel insan haklarına karşı işlenmiş bir suçtur" dedi ve ekledi; "Canavarlar serbestken, o Belmarsh Cezaevi'nde boğuluyor".

Assange'ın avukatları Covid-19 tehlikesi sebebiyle Wikileaks kurucusunun cezaevinden çıkarılmasını istemiş, ancak talepleri reddedilmişti.

Britanya'da tutuklu bulunan Assange'a ABD'de 17 farklı casusluk suçlaması yöneltiliyor. Britanya'daki yargı süreci, Assange'ın casuslukla suçlandığı ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek.