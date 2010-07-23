Canan'ı asker kurşunu mu öldürdü?

T24- Van’ın Çatak İlçesi Kurubaş köyünde 16 yaşındaki Canan Saldık isimli genç kız, bölgedeki Hacıbekir Kışlası yönünden geldiği tahmin edilen bir mermi ile hayatını kaybetti.





Haberi Taraf gazetesi sürmanşetinden duyurdu. Taraf'ın haberi şöyle:





Van’ın Çatak İlçesi’nde 16 yaşındaki Canan Saldık isimli genç kız, ailesiyle birlikte gittiği ziyaretten dönerken bir anda yere yığıldı ve kafasından kanlar akmaya başladı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamazken ön otopsi ölüm nedenini belirledi. Kafanın arkasından girip önden çıkan bir mermi... Saldık’ın ailesi ve görgü tanıklarına göre genç kızı öldüren silah hemen yakındaki Hacıbekir Kışlası’nda atış talimi yapan askerler tarafından ateşlendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yanı sıra Askerî Savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı. Diyarbakır’da askerlerin açtığı havan atışı sonucu öldüğü belirtilen Ceylan Önkol ile aynı sonu paylaşan Canan toprağa verilirken, geriye 16 yıllık yaşamında çektirdiği tek fotoğrafı kaldı.





Canan Saldık beş çocuklu ailenin en büyüğü... Çatak’ın Eliaçık Köyü nüfusuna kayıtlı genç kızın ailesi töreye inat okutmaya karar verdi Canan’ı. O da başarıyla geçti sınıflarını ve 8. sınıfa kadar geldi. Okullar tatile girince önceki gün ailesiyle birlikte dedesinin mezarının bulunduğu merkeze bağlı Kurubaş Köyü’ne ziyarete gitti.





Birden yere yığıldı





Ziyaret eğlenceli geçiyordu ama Canan annesinin yanındayken bir anda yere yığıldı. Tek bir ‘Oyy” kelimesi döküldü dudakları arasında. Kimse ne olduğunu anlayamadı ilk önce. Ancak genç kızın kafasından kanlar aktığını görünce bir anda ortalığı feryatlar kapladı. Küçük Canan önce İpek Yolu Devlet Hastanesi’ne daha sonra da YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü ama artık çok geçti.





Ön otopsiye göre tek kurşun





Ölüm şüpheliydi. Üstelik bu tip şüpheli ölümlerin yoğun olarak yaşandığı bir bölgeydi Van. Canan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için derhal otopsi yapıldı. İHD Van Şube Başkanı Avukat M. Ali Şen’in de hazır bulunduğu ön otopsi sonucu çıkan “Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı” kesin ölüm nedenini ortaya koyuyordu: “Cesedin kesin ölüm sebebi sağ oksipital bölgeden kafatasına giderek beyin zarları harabiyeti ve kanamasına neden olan ateşli silah mermi çekirdeğinden kaynaklanmaktadır. Mermi çekirdeği vücutta arkadan öne soldan sağa, aşağıdan yukarıya doğru bir yol izlemiştir. Atış mesafesi uzak atış mesafesindedir. Tahmini ölüm saati 3.5 saat öncesidir.”





“Askerler atış talimi yapıyordu”





Canan sabah saatlerinde toprağa verilirken, ailesi ve görgü tanıkları “o kurşunu ateşleyen kimdi” sorusuna net bir adres gösterdi. Hacıbekir Kışlası’ndaki askerler... Genç kızın öldüğü yer kışlanın çok yakınıydı ve Kurubaş köylülerinin iddialarına göre 3 gündür sürekli atış talimi yapıyordu askerler... “Atış eğitimi o kadar yoğundu ki üç gündür tarlalarımıza bile gidemiyorduk. Üstelik bize tek bir uyarı bile yapılmıyordu” diyen köylülere Canan’ın ailesi de benzer sözlerle destek veriyor.





Taraf ’a konuşan Canan’ın dayıları Remzi Şan ve Davut Şan da kışlaya ve atış talimlerine dikkat çekiyor. Canan’ın öldüğü sırada bir kurşunun da hemen yanlarındaki Eyüp Orki isimli vatandaşın evine isabet ettiğini belirtiyorlar: “Devlet bizi koruyacağına öldürüyor. Yetkililerden bu olayı çözmelerini istiyoruz. Kışladan dolayı can güvenliğimiz yok. İnceleme için gelen astsubay gülerek burada dolanıyordu. Okulun yanına gidip bakındı, sonra da ‘yarın sabah da camı kırılan evi incelerim‘ diyerek çekip gitti.”





Evine kurşun isabet eden Eyüp Örki ise şöyle anlatıyor yaşananları: “Evimde otururken cam sesi duydum. Baktığımda camın kırık olduğunu ve içeride bulunan mobilyaya bir adet merminin isabet ettiğini gördüm. Hemen yetkililere haber verdim. Hem benim evim hem Canan’ın vurulduğu nokta ile kışla ile aynı istikamette.”





Asker de soruşturma başlattı





Otopsinin ardından Canan, dün sabah Şabaniye Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken resmî yetkililer uzun süre sessizliğini korudu. Olayın üzerinden saatler geçtikten sonra Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve J.Asyş.Kor.K.lığı Askerî Savcılığı gerekli soruşturmayı başlatmıştır” dendi.



İlk ve son fotoğrafı Yeşil Kart’ta







Canan’ın ölümünün ardından gazeteciler fotoğraflarını aramaya başladı. Sadece bir tek fotoğrafı olduğu ortaya çıktı Canan’ın. Gazeteciler Canan’ın Yeşil Kartı’nın üzerinde yapışık olan bu küçük fotoğrafı alıp “İşte şüpheli şekilde ölen genç kız” bilgisiyle geçtiler merkezlerine...





