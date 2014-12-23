Canan Karatay: Beni Nebahat Çehre ile karşılaştırmayın

Yaşı ve görünüşüyle Nebahat Çehre ile karşılaştırılan Canan Karatay, konu hakkında ilk defa konuştu. Karatay, "Nebahat Çehre ile beni karşılaştırmayın" dedi.



70 yaşındaki Nebahat Çehre ile 71 yaşındaki Prof. Dr. Canan Karatay'ın (71) arasında yalnızca bir yaş fark olması "ti"ye alınmış, "caps"ler paylaşım rekoru kırmıştı. Karatay, bu konu hakkında ilk kez Kanaltürk'teki 2. Sayfa programında şöyle konuştu:

"Nebahat Çehre en sevdiğim artistlerden biri. Kendisine saygılarımı sunuyor, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Benimle onu kıyas etmeleri hiç doğru değil. 17 yaşında Türkiye güzeli olmuş, bizi Avrupa 'da temsil etmiş. 1960'larda bu büyük ve korkunç bir başarıdır. Önemli sanatkardır. Beni sanatçılarla karşılaştırmasınlar. Ben bilim kadınıyım, hekimim o kadar!"

Nebahat Çehre: Benim genç görünmem genetik

Çehre'yi utandıran Karatay bu karşılaştırma sosyal medyada çok ses getirdi. Durmadan sağlıklı ve genç kalmanın kurallarından bahseden Canan Karatay ile Nebahat Çehre'nin fiziki görüntüsünü karşılaştıran, “Nebahat Çehre'yle Canan Karatay arasında 1 yaş fark var. Ne bileyim kızlar, ben olsam Nebahat'in dediğini yaparım” şeklindeki caps sosyal medyada oldukça fazla paylaşılmıştı. Nebahat Çehre ise, “Benim genç görünmem genetik faktör” diyerek Karatay'a saygı duyulması gerektiğini belirtti.