"Canan Kaftancıoğlu'nun kayınpederi de bir parti başkanı tarafından hedef gösterilmişti"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun yazan Artı Gerçek'ten Emre Ünsallı, "Kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu'nun da öldürülmeden önce bir parti başkanının hedefinde olduğunu" kaydetti.

Ünsallı'nın "Ümit Kaftancıoğlu da bir parti başkanı tarafından hedef gösterilmişti" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

CHP İstanbul İl Başkanı seçildikten sonra hakkında karalama kampanyaları ve soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu tüm eleştirilere yanıt veren bir açıklamayla il başkanlığı görevini Cemal Canpolat’tan devraldı.

Sadece AKP, MHP’nin değil, Vatan Partisi hatta CHP’den bir kesimin de tepki gösterdiği Canan Kaftancıoğlu, sadece açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla değil, 1980 yılında ülkücüler tarafından öldürülen eşinin babası Ümit Kaftancıoğlu üzerinden de hedef gösterildi.

Bu eleştiriye ilk yanıt geçtiğimiz gün Canan Kaftancıoğlu’nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu’ndan geldi. Eleştirilerde sık sık Ümit Kaftancıoğlu’nun adının geçmesine tepki gösteren Ali Naki Kaftancıoğlu, “Babam benim mülkiyetimde değildir. Halka mal olmuştur. Dolayısı ile o soyadını taşısa da taşımasa da babamın yolunda yürüyen herkes, en başta da Canan ondan bir parçadır. Canan’ı haksız ve kasıtlı eleştirenler mertçe babamı da eleştirsin, kime yoldaş olduklarını hepimiz bilelim” sözleriyle yanıt verdi.

Ümit Kaftancıoğlu'da öldürülmeden önce hedef gösterilmişti

CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün CHP İl Başkanlığı binasındaki törende yaptığı konuşmada hakkındaki suçlamalara yanıt verirken Ümit Kaftancıoğlu üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Ümit Kaftancıoğlu’nun da katledilmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterildiğini belirten Canan Kaftancıoğlu, bugün yeniden ortaya çıkıp kendisini ve eşini aynı biçimde hedef gösterenleri kamuoyunun takdirine bıraktı.

37 yıl önce yaşananlar bugün yeniden tekrarlanıyor

Halk kültürü uzmanı, gazeteci- yazar ve TRT yapımcısı Ümit Kaftancıoğlu, 11 Nisan 1980 sabahı İstanbul Radyosu’ndaki işine gitmek için evinden çıktığı sırada ülkücülerin kurduğu pusuda öldürüldü.

Asıl adı Garip Tatar olan Ümit Kaftancıoğlu da tıpkı Hrant Dink cinayetinde olduğu gibi ilk önce tehdit edilip ardından hedef gösterildi.

Tehdit edildiği devletin emniyet birimleri tarafından bilinmesine rağmen hiç bir önlem alınmadı. Cinayetten sorumlu tutulan Ahmet Mustafa Kıvılcım, ancak 12 Eylül sonrasında İstanbul'da yapılan tutuklamalar sırasında gözaltına alındı.

Ülkücü kimliğiyle bilinen Ahmet Mustafa Kıvılcım, “Onu solcu olduğu için öldürdüm” diye ifade verdikten sonra aldığı ömür boyu hapis cezası Askeri Yargıtay tarafından bozuldu, ardından 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

İfadelerinde ‘ölüm emrini veren’ olarak gösterdiği İstanbul Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı Hasan Küçük, adalet önüne hiç çıkarılmadı. Silahlı saldırıya katıldığı belirlenen diğer iki saldırgan ise dönemin mahkemelerinde delil yetersizliğinden salıverildi.

'AKP iktidarının cinayeti aydınlatacağına inanmıyorum'

Ali Naki Kaftancıoğlu cinayetten uzun yıllar sonrası verdiği bir röportajda babası Ümit Kaftancıoğlu’nun asıl faillerinin bulunması konusunda umutlu olmadığını şu sözlerle anlatıyordu:

“Ben AKP iktidarında bu cinayetlerin aydınlatılacağına, gerçek faillerin yargılanacağına inanmıyorum. Cumhuriyete ve çağdaşlığa düşman bir hükümetin bizim istediğimiz anlamda bir araştırma yapacağını düşünmüyorum.”

O gün Ümit Kaftancıoğlu'nu hedef gösteren zihniyet bugün de aynı şeyi yapıyor

Dönemin siyasetçileri tarafından hedef gösterildikten sonra ölüm emri verilen Ümit Kaftancıoğlu'nun öldürülmesinden 37 yıl sonra bugün ‘gelini’ Canan Kaftancıoğlu da Erdoğan, Bahçeli ve Perinçek gibi siyasi parti liderleri tarafından hedef gösteriliyor.

Ancak bir farklılıkla, bugün hedef gösterenlerin arasında CHP’de kendini 'ulusalcı' olarak tanımlayan siyasetçiler de yer alıyor.

Bugün CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal’ın hedefinde de AKP lideri Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli gibi Canan Kaftancıoğlu vardı.

Kocasakal başkan adaylığını ilan ederken isim vermeden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu “Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar”, “HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz” sözleriyle hedef gösterdi.