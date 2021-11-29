Canan Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anne ve babasının hastalıkları dönemindeki ilgisi için teşekkür etti.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti. Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anne ve babamın KOVİD-19 hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanı Sn.Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ankara Şehir ve Ordu Umut Hastanesinin tüm sağlık emekçilerine Dr. İhsan Bey ve Dr. Serkan Bey şahsında sonsuz teşekkürler."