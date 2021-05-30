Canan Kaftancıoğlu, Akit'in cep telefonuyla ilgili yaptığı habere tiye aldı: Çok kötü yakalanmışım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Akit'in kullandığı telefonun markası üzerinden yaptığı habere ironi yaparak yanıt verdi. Kaftancıoğlu, “Çok kötü yakalanmışım. Dünyanın en büyük ‘...gazetecilik’ ödülünü hak etmiş paçavra ihale üstünde, iş üstünde, uyuşturucu trafiğinin içinde, eşine çocuğuna kayırmacılık peşinde, eli vatandaşın cebinde olanları da halkımız yakalayacak ve gönderecek” ifadelerini kullandı.

Akit gazetesinin “Emperyalizm karşıtı Canan Kaftancıoğlu bakın ne ile yakalandı” haberi yapmıştı.

Kaftancıoğlu şu paylaşımı yaptı:

“Çok kötü yakalanmışım. Dünyanın en büyük ‘...gazetecilik’ ödülünü hak etmiş paçavra ihale üstünde, iş üstünde, uyuşturucu trafiğinin içinde, eşine çocuğuna kayırmacılık peşinde, eli vatandaşın cebinde olanları da halkımız yakalayacak ve gönderecek”

Akit haberinde "Sözde sosyalist ve emperyalizm karşıtı Canan Kaftancıoğlu'nun ABD markası iPhone 11 Pro taşıması gözlerden kaçmadı." açıklamaları yer almıştı.