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Yaşam

Çanakkale'nin 'Tom ve Jerry'si

Çevrede bulunanlar, kedinin fareyle oynamasını dakikalarca izledi

26 Haziran 2017 12:46

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir sokak kedisinin, ortalıkta dolaşan fareyle dakikalarca oynaması dikkati çekti.

Bayramiç Belediyesi zabıta binası önündeki meydanda gezen sokak kedisi, bir fare görünce peşine düştü. Kedi, yakaladığı fareyi öldürmeyip oynamaya başladı. Çevrede bulunanlar, kedinin fareyle oynamasını dakikalarca izledi.

Meydanda bulunanların seslenmesine rağmen kedinin fareye ilgisi eksilmedi. Kedinin fareyle oyunu yaklaşık 45 dakika sürdü. Daha sonra bir fırsatını bulan fare, kaçıp gözden kayboldu. (DHA)

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