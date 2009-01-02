Çanakkale'den dev çıktı!

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi açıklarında 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığında köpekbalığı yakalandı.



Sudan kepçeyle çıkarılan dev köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü.Küçükkuyulu balıkçılar Turan Özen (29) ve Ethem Kuş'un (25) bugün sabah saatlerinde, 4 saatlik çabanın ardından, Liman Taşı Mevkii'nde ağ ile yakalamayı başardığı dev köpekbalığı, `Sudem' isimli 7 metrelik tekne ve `Hidayet Reis' adlı 7.5 metrelik sandala bağlanıp kıyıya çekildi.

Limana getirilen köpekbalığı, Küçükkuyu Belediyesi'ne ait bir kepçeyle, vatandaşların şaşkın bakışları arasında sudan çıkarıldı. Küçükkuyulu balıkçılar, ürpertici bir görünüme sahip köpekbalığının zararsız bir tür olduğunu söyledi. `Balina köpekbalığı' olarak adlandırılan dev cüsseli bu cinsin, dişlerinin bulunmadığı ve saldırgan olmadığı ifade edildi.



Köpekbalığını ilk gördüklerinde hayrete düştüklerini anlatan balıkçı Ethem Kuş, ``Onu yakalamak için iki teknedeki tüm ağları kullandık. Tam 4 saat uğraştık. Kendimi bildim bileli balıkçılık yaparım ama hiç bu denli büyük köpekbalığı görmemiştim'' dedi.



2 ton ağırlığında ve 10 metre boyundaki dev köpekbalığının, bir tüccar tarafından satın alındığı ve Rusya'ya ihraç edileceği öğrenildi.