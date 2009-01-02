T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çanakkale'den dev çıktı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığında köpekbalığı yakalandı.

02 Ocak 2009 02:00

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi açıklarında 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığında köpekbalığı yakalandı.

Sudan kepçeyle çıkarılan dev köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü.Küçükkuyulu balıkçılar Turan Özen (29) ve Ethem Kuş'un (25) bugün sabah saatlerinde, 4 saatlik çabanın ardından, Liman Taşı Mevkii'nde ağ ile yakalamayı başardığı dev köpekbalığı, `Sudem' isimli 7 metrelik tekne ve `Hidayet Reis' adlı 7.5 metrelik sandala bağlanıp kıyıya çekildi.
Limana getirilen köpekbalığı, Küçükkuyu Belediyesi'ne ait bir kepçeyle, vatandaşların şaşkın bakışları arasında sudan çıkarıldı. Küçükkuyulu balıkçılar, ürpertici bir görünüme sahip köpekbalığının zararsız bir tür olduğunu söyledi. `Balina köpekbalığı' olarak adlandırılan dev cüsseli bu cinsin, dişlerinin bulunmadığı ve saldırgan olmadığı ifade edildi.

Köpekbalığını ilk gördüklerinde hayrete düştüklerini anlatan balıkçı Ethem Kuş, ``Onu yakalamak için iki teknedeki tüm ağları kullandık. Tam 4 saat uğraştık. Kendimi bildim bileli balıkçılık yaparım ama hiç bu denli büyük köpekbalığı görmemiştim'' dedi.

2 ton ağırlığında ve 10 metre boyundaki dev köpekbalığının, bir tüccar tarafından satın alındığı ve Rusya'ya ihraç edileceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24