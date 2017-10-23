Çanakkale'deki tartışma sonrası CHP'li başkanlardan Gökhan'a destek

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de bir araya gelen kentin CHP\'li belediye başkanları, AK Parti\'li kadın Başkanvekili ile tartışma yaşayan Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'a destek verdi.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'ın makamında gerçekleştirilen toplantıya; Biga Belediye Başkanı CHP\'li İsmail Işık, Kepez Belediye Başkanı CHP\'li Ömer Faruk Mutan, Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP\'li Cengiz Balkan, Geyikli Belediye Başkanı CHP\'li Ercan Yılmaz ve Karabiga Belediye Başkanı CHP\'li Muzaffer Karataş katıldı. Toplantıda belediye başkanlarının çalışmaları ve gündem değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın, AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile yaşadığı tartışma ve sonrasındaki tepki eleştirildi. CHP\'li belediye başkanları, kamuoyunda olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyip Başkan Gökhan\'a destek verdi. CHP\'li başkanlar adına açıklamada yapan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, şöyle konuştu:

\"Bizler haddimizi bilen insanlarız. Saygısızlık kavramı, bizim literatürümüzde yoktur. Ancak zaman zaman bize farklı üsluplarda yaklaşanlar oluyor, dışarıya yanlış lanse ediliyor. Bizler cinsiyet ayrımı yapmayız. Bu söylemden yola çıkarak geçmişte yaşanan şeylerin irade dışı olduğunu, Sayın Başkanımızın da nezaket kuralları içerisinde gerekli uyarıları yaptığı, yanlış anlaşılmadan oluşan tavırların farklı yerlere çekilmek istendiği hepimizin malumudur. Bizim amacımız anlayışımız böyle değildir. Bizler, demokrasiyi, saygıyı bilen, görevlerinin gereğinin ne olduğunu bilen insanlarız. Burada farklı yerlere çekilmek istenen noktaya karşıyız. Bu eleştirilere katılmıyoruz. Biz CHP\'li belediye başkanları olarak bu görevler çerçevesinde işimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz yasaları da demokrasiyi de biliriz. Toplumsal değerlerimiz de her şeyin üstündedir. Biz yanlış anlaşmalara meydan vermemek adına yaşananların farklı noktalara gitmesini istemeyiz.\"

Destek için teşekkür eden Başkan Gökhan ise \"Bu süreçte Türkiye\'nin içinde bulunduğu durumda sürekli konuları çarpıtma, farklı algı yaratma konusunda bazı siyasi anlayışların ortak hareket ettiğini görüyoruz. Ama ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, toplum bu algıdan etkilenmiyor. Onlar daha bilinçli ve olayları takip eden nitelikli insanlardan oluşuyor. Zaten sizlerin de yönettiğiniz ilçelerde, ortak anlayışla yönettiğimiz için, bizlerin nasıl bir düşünce içerisinde olduğumuz net biliniyor. Zaten bu da tutmadı, ben de izliyorum. Ne merkez de, ne de ilçelerde. Bizim hedefimiz kimseyi kırmak değil, meclisin düzenini sağlamaktı. Karşıdaki anlayış buna uymadı, ısrar etti. Israr edince de bu sonuç çıktı. Olayı farklı yerlere çevirdiler\" diye konuştu.



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