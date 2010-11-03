Çanakkale'deki 5.3'lük deprem korkuttu!

T24

Ege Denizi'nde merkez üssü Saroz Körfezi olan Righter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Saroz Körfezi olarak saptadığı 5.3 büyüklüğündeki deprem, saat 04.51'de meydana gedi. Deprem, başta Çanakkale olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.Çanakkale'de, sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayan bazı vatandaşlar, panik içerisinde dışarıya çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirilirken, bir süre sokakta bekleyen vatandaşlar, yeniden evlerine döndü.