T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çanakkale'de yarın engelli ve hamile çalışanlar izinli ÇANAKKALE (A.A)

09 Şubat 2012 17:37

-Çanakkale'de yarın engelli ve hamile çalışanlar izinli ÇANAKKALE (A.A) - 09.02.2012 - Çanakkale'de, yarın taşımalı sistemle kent merkezine gelen öğrenciler ile engelli ve hamile çalışanlar, izinli sayılacak. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezine taşımalı sistemle gelen ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile çalışanlara yarın izin verildiği bildirildi. Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının ve kuvvetli poyrazın bugün de süreceğini, yarın ise etkisini kaybedeceğini söyledi. Yetkililer, hava sıcaklığının bugün minimum -4, maksimum 2, yarın ise minimum -2, maksimum 3 derece dolayında olacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24