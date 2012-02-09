-Çanakkale'de yarın engelli ve hamile çalışanlar izinli ÇANAKKALE (A.A) - 09.02.2012 - Çanakkale'de, yarın taşımalı sistemle kent merkezine gelen öğrenciler ile engelli ve hamile çalışanlar, izinli sayılacak. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezine taşımalı sistemle gelen ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile çalışanlara yarın izin verildiği bildirildi. Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının ve kuvvetli poyrazın bugün de süreceğini, yarın ise etkisini kaybedeceğini söyledi. Yetkililer, hava sıcaklığının bugün minimum -4, maksimum 2, yarın ise minimum -2, maksimum 3 derece dolayında olacağını kaydetti.