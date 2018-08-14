Çanakkale'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde dün zirai alanda başlayarak, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan ve yaklaşık 10 hektarlık alanın yanarak zarar gördüğü orman yangının ardından ortaya çıkan kara tablo, havadan görüntülendi.

Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınlarda dün akşam saat 16.00 sıralarında zirai alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 30\'a yakın arazöz ve söndürme aracı ile 200\'e yakın orman işçisi müdahale etti. Havadan ve karadan 4 saat süren müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınırken, yangının verdiği zarar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde yangının ardından kızılçam ormanları ile zeytin ağaçlarının yanarak kül olduğu gözlendi. Hava görüntülerinde ayrıca yanan bölgenin denize ve yerleşim alanlarına çok yakın olması ise dikkat çekti.

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve yangın bölgesinde zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Jandarmanın da yangınla ilgili araştırması sürüyor.

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