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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralandı

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

30 Nisan 2018 23:23

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesinin Edremit Caddesi, Assos Yol Kavşağı’nda meydana geldi. Behramkale Köyü istikametinden Çanakkale’ye gitmekte olan Ferit Özcan idaresindeki 17 SH 111 plakalı otomobil ile Hüsnü Erdem idaresindeki 22 RF 093 plakalı jeep, trafik ışıklarının bulunduğu Assos Kavşağı’nda çarpıştı. Hangi aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı henüz belirlenemeyen kazada, çarpışmanın etkisiyle kavşak çevresine sürüklenen araçlar, trafik ışıklarını da devirdi.
Kazada ağır şekilde yaralanan 22 RF 093 plakalı aracın sürücüsü 57 yaşındaki Hüsnü Erdem, olay yerine gelen ambulans ile sevk edildiği Ayvacık Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Ferit Özcan, eşi Ayşe Özcan çocukları Enes Özcan ile Elif Özcan yaralanarak, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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