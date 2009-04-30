Çanakkale'de terörü protesto yürüyüşü

Çanakkale'de, Ülkü Ocakları'na mensup bir grup, Diyarbakır'ın Lice ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerindeki terör saldırılarında 10 askerin şehit olmasını protesto etti.



Yaklaşık 250 kişi, ellerinde büyük boyuttaki iki Türk Bayrağı ile İnönü Caddesi'nden, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" diye sloganlar atarak yürüyüşe geçti.



Grubu Demircioğlu Caddesi üzerinde durduran polis ekipleri, eylemin Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülmesini istedi. Daha sonra slogan atmamak koşuluyla izin alan grup, Kordonboyu'ndaki Truva Atı'na kadar yürüdü.



Çanakkale Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Keskin, burada yaptığı açıklamada, terörün, şiddet meselesi olmaktan çıkıp, milletimizin sabır ve tahammülünü zorlayan kangren halini alan bir mesele haline geldiğini söyledi.



Keskin, "Aziz devletimizin bu meseleyi çözmekle sorumlu olan bütün yöneticilerinin, bu vaziyeti dikkate alarak harekete geçmeleri, hassasiyet ve dikkatlerini artırmaları gerekmektedir. Aksi halde toplumda biriken öfke seli, önü alınamaz noktalara doğru gitmektedir" dedi.



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

