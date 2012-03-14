Çanakkale'de şehitlik'te 20 yıllık namaz hatası



T24 - Çanakkale 57. Alay Şehitliği'nin onarılması, yıllarca bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı. Buna göre şehitlikteki namazgâhta bulunan mihrap 45 derecelik hatayla yerleştirilmiş.

Mehmet Güler'in Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, bölgede yıllardır rehberlik yapanlar da mihrabın yanlış yerde olduğundan şüphelendiklerini belirtiyor.

Çanakkale'de bulunan 57. Alay Şehitli-ği'ndeki namazgâhta, kıbleyi gösteren mihrap yanlış konulduğu için ziyaretçilerin 20 yıl boyunca yanlış yöne doğru namaz kıldığı ortaya çıktı. Şehitlikte yapılan onarım çalışmasıyla ortaya çıkan yanlışlık düzeltildi. Mihrap 45 derecelik açıyla doğru yere konuldu. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında, 57. Alay'ın rolü çok büyük. Zira 97 yıl önce savaş sırasında alayın tamamı şehit oldu. Bu yüzden Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edenler, Kanlısırt'taki şehitliğe uğramadan geçmiyor.

Ziyaretçilerin ibadetlerini yerine getirmesi için şehitliğin yanında üstü açık bir namazgâh bulunuyor. Kıble yönünü gösteren mihrap yanlış yere konulduğu için ziyaretçiler de yıllardır bu şekilde namaz kılıyordu. Mihrabın 45 derecelik hatayla yanlış yöne yerleştirildiği, bölgede rehberlik yapanlar tarafından fark edildi.

Bir özle şirket "Tarihe Saygı' projesi çerçevesinde şehitliğin onarılması sırasında mihrabın yeri de düzeltildi. Yıllardır bölgede rehberlik yapan Kerim Zengin, namazgâha ilk girdiğinde mihrabın yanlış yerde olduğundan şüphelendiğini belirterek, "Mihrabın yanlış yere konulduğunu, çoğu rehber biliyordu. Bilenler, rehberlik yaptığı ziyaretçileri uyarıyordu. Bilmeyenler de 20 yıl boyunca yanlış yere dönerek namaz kıldı" dedi.

Çanakkale'yi denizden geçemeyen İtilaf devletlerinin 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası'na ve Kumkale'ye asker çıkarmasıyla kara savaşları başladı. 25-26 Nisan tarihlerinde Arıburnu'ndan karaya çıkıp Conkbayırı'nda ilerleyen düşman kuvvetleri, 19. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in, "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.

Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçecektir." emrini uygulayan Türk birliklerince durduruldu. Bu birliklerden biri, Yüzbaşı Hüseyin Avni Bey komutasındaki 57. Alay'dı. Alayın başta komutanları olmak üzere 628 kişilik mevcudunun tamamı şehit oldu.