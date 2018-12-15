Çanakkale'de sahte rakıya 2 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 600 şişe sahte rakı, 20 bidon içinde etil alkol ve 20\'şer litrelik 10 bidon içinde içime hazır sahte rakı ele geçirdi. Sahte rakı üreten 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı KOM ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan teknik takibin ardından ormanlık alandaki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir rakı firmasına ait şişelere konulmuş, içime hazır 600 şişe sahte rakı, 20 bidon içinde etil alkol, 20\'şer litrelik 10 bidon içinde de içime hazır sahte rakı ele geçirildi. Sahte içkilerin yapımında kullanılan imalathane ve ekipmanlara el konuldu. Sahte rakı imal eden 2 şüpheli gözaltına alındı.