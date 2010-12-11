-ÇANAKKALE'DE PANELDE YUMURTALI PROTESTO ÇANAKKALE (A.A) - 11.12.2010 - İnsan Hakları Derneği (İHD) Çanakkale Şubesi tarafından düzenlenen ''Çok Kültürlülük Perspektifinde Barışın Dilini Kurmak'' başlıklı panele katılan gazeteci-yazar Roni Margulies, yumurta ve boyalı torbalar atılarak protesto edildi. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 62. yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Tiyatro Salonunda düzenlenen panele, Diyarbakır'ın Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, insan hakları savunucusu Kostas Argaliotis, Batı Trakya eski milletvekili Mustafa Mustafa ve Taraf gazetesi yazarı Roni Margulies konuşmacı olarak katıldı. Çanakkale eski milletvekili ve belediye başkanı İsmail Özay'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşma sırası Roni Marguiles'e geldiği sırada, bir grup tepki gösterdi. Gençlik Muhalefeti-Öğrenci Kollektifleri üyesi oldukları bildirilen kişiler, Marguiles'e yumurta ve boyalı torbalar attı. İsmail Özay'ın yanı sıra Abdullah Demirbaş da Kürtçe konuşarak protestocu grubu yatıştırmaya çalışırken, protestocu grubun salondan çıkarılmasıyla panele devam edildi. Protesto gösterisinde bulunan gençler, daha sonra Kordonboyunda basın açıklaması yaptılar. Açıklamada, protestonun, Marguiles'in kaleme aldığı bir yazı dolayısıyla yapıldığı belirtilerek, ''Marguiles'in Türkiye devrimci değerlerine yapmış olduğu saldırılardan dolayı bugün bir insan hakları savunucusu olarak karşımıza çıkmasını protesto etmek istedik ve linç girişimiyle karşılaştık'' denildi.