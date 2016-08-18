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Çevre

Çanakkale'de orman yangını!

Tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı

Fotoğraf: Arşiv

18 Ağustos 2016 16:03

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Alanköy yakınlarındaki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın onmana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahalesini sürdürürken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çanakkele - Çan Karayolundaki Alanköy'ün batısında yer alan bir tarım arazisinde bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katıldı. Kuvvetli esen rüzgar nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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