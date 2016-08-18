Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Alanköy yakınlarındaki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın onmana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahalesini sürdürürken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çanakkele - Çan Karayolundaki Alanköy'ün batısında yer alan bir tarım arazisinde bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katıldı. Kuvvetli esen rüzgar nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.