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Yaşam

Çanakkale´de kaza: 4 ölü

Çanakkale´de bir kamyonetle özel otomobil çarpıştı dört kişi öldü bir kişi de yaralandı.

14 Kasım 2008 02:00


Çanakkale´de bir kamyonetle özel otomobil çarpıştı dört kişi öldü bir kişi de yaralandı.
Kaza, bugün 08.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun 29´uncu kilometresinde meydana geldi. Önder Özkay´ın kullandığı 17 AD 746 plakalı zeytin yüklü kamyonetle, Müşerref Koç´un kullandığı 17 EU 342 plakalı özel otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kaza sırasında İzmir´den Çanakkale´ye gittiği belirtilen otomobilin sürücüsü Müşerref Koç ve yanındaki Şerife Koç, Sımay Koç ile Şerife Bulut öldü.
Çanakkale´den İzmir´e gittiği belirtilen zeytin yüklü kamyonetin sürücüsü Önder Özkay da kaldırıldığı Çanakkale Özel Anadolu Hastanesi´nde tedavi altına alındı.




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