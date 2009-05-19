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Yaşam

Çanakkale'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda çekilirken halatlarının kopması sonucu sürüklenen ve karaya oturan gemi kurtarıldı

19 Mayıs 2009 03:00

Çanakkale Boğazı'nda makineleri olmadığı için römorkör tarafından çekilirken halatlarının kopması sonucu sürüklenen ve karaya oturan gemi kurtarıldı.

Kumkale açıklarında karaya oturan geminin kurtarılması için sabah saatlerinde başlayan çalışmalar tamamlandı.

Kurtarma çalışmalarına katılan, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğüne ait "Söndüren-5" ve "Kurtarma-2" adlı römorkörler karaya oturan gemiyi bulunduğu bölgeden çekerek yüzdürdü.



Yetkililer, kurtarma işleminin tamamlanmasının ardından geminin gerekli survey işlemlerinin yapılması için Kepez Limanı'na götürülerek bağlanacağını kaydetti.

Ukrayna'dan Norveç'e, St. Vincent bayraklı "Hellas" isimli 50 metre boyundaki römorkör tarafından çekilerek götürülen, tersaneden yeni çıktığı ve makineleri bulunmadığı bildirilen 97 metre boyundaki gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında halatların kopması sonucu kontrolden çıkıp bir süre sürüklendikten sonra karaya oturmuştu.

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