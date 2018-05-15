Çanakkale'de kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü, 13 kişi kurtarıldı

İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2\'si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin ise kurtarıldığı olayla ilgili, havadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin umut yolculuğu faciayla sonuçlandı. Kaçakları taşıyan fiber tekne, Ayvacık ilçesinin Babakale Limanı açıklarında saat 23.00 sıralarında battı. Bölgedeki balıkçıların görüp müdahale ettiği olayda 13 kaçak kurtarılırken, 7 kaçağın ise cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kaçaklardan 2\'sinin çocuk olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, denizden çıkarılan kaçakların cenazesi Babakale Limanı\'na getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bir helikopteri havadan, bir arama kurtarma gemisi ile botlar ise denizden arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI