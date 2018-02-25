T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve içkiye el koydu

25 Şubat 2018 22:52

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve içkiye el koydu.
Müşterek Türkiye Duman Uygulaması kapsamında, 503 personel ile 455 iş yerinde yapılan kontrol sonucu, 17 iş yerine kaçak sigara ve içki satısı nedeniyle işlem yapıldı. Bu iş yerlerine 94 bin 462 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde; iş yerlerinde 83 paket kaçak sigara, 33 bin 795 adet doldurulmuş sigara, 55 kilogram tütün, 33 tütün doldurma makinesi ve 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak GEZENÇANAKKALE DHA ÇANAKKALEJandarma KomutanlığıMüşterek Türkiye Duman UygulamasıBuTLJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24