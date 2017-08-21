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Çanakkale'de jandarma eğitim alanında yangın

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nın eğitim alanında çıkan yangın kısa sürede ağaçları tutuştururken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor

21 Ağustos 2017 16:35

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de 116\'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nın eğitim alanında çıkan yangın kısa sürede ağaçları tutuştururken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Çanakkale\'de bugün saat 12.15 sıralarında 116\'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nın eğitim alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otların tutuşması ile çıkan alevler kısa sürede büyüyüp eğitim alanındaki ağaçlara sıçradı. Yangına 1 helikopter, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler ve Çanakkale Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri de dumandan etkilendiği için Çanakkale Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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