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Çanakkale'de ilaç yolsuzluğu operasyonu

19 Nisan 2009 17:03

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda usülsüz ilaç reçeteleri düzenleyip yolsuzluk yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarara uğratmakla suçlanan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aydır sürdürdükleri takip sonucu çete oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen doktor, eczacı ve muhasebecilere yönelik operasyon için bu sabah saat 06.00'da düğmeye bastı. Aralarında Çanakkale Devlet Hastanesi'nde görevli 4 doktorun da bulunduğu çok sayıda eczacı ve muhasebeci gözaltına alınırken, bazı eczanelerin ilaç kayıt defterleri ve bilgisayarlarına el konuldu.

Emniyete getirilen şüpheliler, sağlık kontrolundan geçirildikten sonra sorguya alındı.  (dha)

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