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Çanakkale'de 'Hero' tişörtü giyen bir kişi de gözaltına alındı

'Hero' yazılı tişört değiştirilerek, kırmızı renkli bir tişört giymesi sağlandı

22 Temmuz 2017 16:56

Çanakkale'de, 'Hero' yazılı tişört giyen 17 yaşındaki B.K. kendisini görenlerin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Daha önce 'Hero' tişörtü giydiği için Ankara, Antalya, Erzurum'da birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Bugün saat 10.30 sıralarında polisi arayanlar, feribot iskelesinde, Türkçe 'Kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giyen bir genç olduğunu ihbar etti. İskeleye gelen polis, 'Hero' yazılı tişört giyen B.K.'yi gözaltına aldı. B.K.'nin üzerindeki 'Hero' yazılı tişört değiştirtirilerek, kırmızı renkli bir tişört giymesi sağlandı. Gencin üzerinden çıkardığı tişörte el konulurken, B.K. ifadesi alınmak üzere, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. 

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik 'FETÖ' mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde ’Hero’ yazan tişörtle duruşmaya girmişti. 

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