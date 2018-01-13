Çanakkale'de Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege\'deki fırtına nedeniyle Gökçeada\'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan, Gökçeada\'dan saat 13.00 ile Kabatepe\'den saat 15.00\'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.



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