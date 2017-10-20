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Çanakkale'de FETÖ'den 1 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- İSTANBUL merkezli 24 ilde, geçen yıl kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı şirketlerin yöneticileri, ortakları ve çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Çanakkale'de kurumun çalışanı N

20 Ekim 2017 13:10

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- İSTANBUL merkezli 24 ilde, geçen yıl kayyum atanan Kaynak Holding\'e bağlı şirketlerin yöneticileri, ortakları ve çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Çanakkale\'de kurumun çalışanı N.G. gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortakları ile ilgili olarak \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve yönetmek\', \'terörizmin finansmanı\', \'nitelikli dolandırıcılık\', \'yardım toplama kanununa muhalefet\' suçlarına yönelik İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir\'in de aralarında yer aldığı toplam 24 ilde 110 şüpheli hakkında ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Çanakkale\'nin de aralarında bulunduğu illerdeki eş zamanlı operasyonda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından holdingin eski çalışanı N.G. gözaltına alındı.

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