Çanakkale'de FETÖ şüphelisi 18 asker gözaltına alındı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri emekli, toplam 18 askeri personel gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki yapılanmasında görevli şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 1\'i emekli tabip yarbay, 17’si muvazzaf olan toplam 18 askeri personel yakalanıp gözaltına alındı. Polis, FETÖ/PDY şüphelilerini sağlık kontrolünün ardından, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.