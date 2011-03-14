Çanakkale'de deniz suyu çekildi

T24 - Çanakkale'de deniz suyu 60 metre geriye çekildi, bölge halkı durumu endişe ile karşılarken yetkililer olayın tamamen meteorolojik olduğunu açıkladı.





Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı danışma kurulu üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, deniz suyunun bazı bölgelerde yaklaşık 60 metre çekildiği Çanakkale sahillerinde incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Orhan Tatar, Çanakkale'de deniz suyunun yaklaşık 60 metre çekildiğini belirterek, “Bu tür durumlarda yerel halkın korktuğu şeylerden bir tanesi depremdir, deprem beklentisi içine giriyorlar. Bunun depremle bir ilgisi yok” dedi.

Prof. Dr. Orhan Tatar, Çanakkale'de yaşanan olayın tamamen meteorolojik bir olay olduğunu, zaman zaman kıyı şeritlerinde bu olayların görüldüğünü söyledi.

Tatar, “Ay, dünya etrafında dönüyor ve dönme sırasında zaman zaman dünyaya yaklaşıyor, zaman zaman da uzaklaşıyor. Ortalama olarak baktığımızda ayın, dünyaya uzaklığı yaklaşık 384 bin kilometre civarında. Ama önümüzdeki hafta içinde 19 Mart Cumartesi günü ay dünyaya en yakın konumda bulunacak. 357 bin kilometre civarında bir mesafede bulunacak. Dolayısıyla ay, dünyaya en yakın noktada bulunduğu anda da yer çekim kuvveti en yüksek düzeyde bulunacak. Yer çekim kuvveti artınca dünya ile ay arasında buna benzer gel-git olayları da artacaktır” şeklinde konuştu.



