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ÇANAKKALE'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI ÇANAKKALE (A.A)

22 Eylül 2010 13:33

-ÇANAKKALE'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI ÇANAKKALE (A.A) - 22.09.2010 - Çanakkale'de yürütülen bir soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü arkasındaki spor salonuna getirildi. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın içeriğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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